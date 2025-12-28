29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

URGENTE: Incêndio atinge bar Mango em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bar teve parte destruída
Bar teve parte destruída

Um incêndio no Mango Café mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (28) em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30 e aconteceu em um bar que também funciona com cozinha, conhecido por sediar eventos culturais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a área do bar/cozinha do local. As chamas foram rapidamente controladas, evitando a propagação para outras áreas do imóvel. Após o combate ao incêndio, o espaço foi deixado em segurança e permaneceu sob os cuidados do policiamento da área.

Ainda segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas.

Por conta do incidente, a organização do evento Forró do Mango divulgou um comunicado informando que o estabelecimento sofreu um incêndio nas primeiras horas do dia e que, por segurança, o evento programado para este domingo foi cancelado. A nota destaca que, apesar do susto, ninguém ficou ferido e agradece a compreensão do público.

As causas do incêndio não foram informadas até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários