Um incêndio no Mango Café mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (28) em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30 e aconteceu em um bar que também funciona com cozinha, conhecido por sediar eventos culturais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a área do bar/cozinha do local. As chamas foram rapidamente controladas, evitando a propagação para outras áreas do imóvel. Após o combate ao incêndio, o espaço foi deixado em segurança e permaneceu sob os cuidados do policiamento da área.

Ainda segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas.