LUTO NO SAMBA

Adeus, Elisabete: integrante de escola de samba morre em Guará

Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Elisabete Lusiana José tinha 65 anos
Elisabete Lusiana José tinha 65 anos

Morreu aos 65 anos, nesse domingo (28), Elisabete Lusiana José, ligada à escola de samba Unidos da Tamandaré, em Guaratinguetá. A causa da morte não foi informada.

O corpo de Elisabete está sendo velado no Cemitério do Pedregulho, em Guaratinguetá, onde também será enterrado.

A escola de samba Tamandaré postou a foto de Elisabete em suas redes sociais e informou que a agremiação está de luto.

“Com profunda tristeza nos despedimos, mas com fé e gratidão por tudo o que foi vivido. Sua partida deixa saudade, mas seu amor e seus ensinamentos permanecerão para sempre em nossos corações”, diz trecho da publicação.

