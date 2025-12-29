Morreu aos 65 anos, nesse domingo (28), Elisabete Lusiana José, ligada à escola de samba Unidos da Tamandaré, em Guaratinguetá. A causa da morte não foi informada.
O corpo de Elisabete está sendo velado no Cemitério do Pedregulho, em Guaratinguetá, onde também será enterrado.
A escola de samba Tamandaré postou a foto de Elisabete em suas redes sociais e informou que a agremiação está de luto.
“Com profunda tristeza nos despedimos, mas com fé e gratidão por tudo o que foi vivido. Sua partida deixa saudade, mas seu amor e seus ensinamentos permanecerão para sempre em nossos corações”, diz trecho da publicação.