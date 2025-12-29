Morreu aos 65 anos, nesse domingo (28), Elisabete Lusiana José, ligada à escola de samba Unidos da Tamandaré, em Guaratinguetá. A causa da morte não foi informada.

O corpo de Elisabete está sendo velado no Cemitério do Pedregulho, em Guaratinguetá, onde também será enterrado.