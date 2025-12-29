30 de dezembro de 2025
TURISMO

Campos do Jordão divulga calendário turístico para 2026

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Calendário turístico de Campos do Jordão conta com 50 eventos
Calendário turístico de Campos do Jordão conta com 50 eventos

A Prefeitura de Campos do Jordão publicou o Calendário Turístico de 2026. O cronograma, lista cerca de 50 eventos entre atividades culturais, gastronómicas e competições desportivas.

Segundo a administração municipal, a iniciativa visa o planejamento antecipado de visitantes e do setor hoteleiro para todos os meses do ano.

Programação e Segmentos

O calendário inclui provas esportivas como a Corrida de Aniversário (3 de maio), o Giro d'Itália Ride Like a Pro (17 de maio) e o L’Étape Brasil (25 a 27 de setembro).

No setor de negócios, a 9ª edição do Conexidades (encontro de parceiros públicos e privados) ocorre de 15 a 19 de junho.

Cronograma Mensal

  • Janeiro: Show da Virada e Férias no Museu Felícia Leirner
  • Fevereiro: CarnaCampos e provas de Velocross
  • Março/Abril: Páscoa Encantada, Meia Maratona Internacional e Festa do Pinhão
  • Maio: Vinhos na Serra e competições de ciclismo
  • Junho/Julho: Festival Sabores da Montanha, Corpus Christi e Festa da Cerejeira em Flor
  • Agosto/Setembro: Congresso de Biotecnologia, Design Festival e L'Étape
  • Outubro: Oktoberfest e Festival de Curtas-Metragens
  • Novembro/Dezembro: Abertura e realização do Natal dos Sonhos

A prefeitura informou que as datas e atrações podem sofrer alterações. O documento completo está disponível no site oficial do Governo de Campos do Jordão.

