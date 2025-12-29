A Prefeitura de Campos do Jordão publicou o Calendário Turístico de 2026. O cronograma, lista cerca de 50 eventos entre atividades culturais, gastronómicas e competições desportivas.
Segundo a administração municipal, a iniciativa visa o planejamento antecipado de visitantes e do setor hoteleiro para todos os meses do ano.
Programação e Segmentos
O calendário inclui provas esportivas como a Corrida de Aniversário (3 de maio), o Giro d'Itália Ride Like a Pro (17 de maio) e o L’Étape Brasil (25 a 27 de setembro).
No setor de negócios, a 9ª edição do Conexidades (encontro de parceiros públicos e privados) ocorre de 15 a 19 de junho.
Cronograma Mensal
- Janeiro: Show da Virada e Férias no Museu Felícia Leirner
- Fevereiro: CarnaCampos e provas de Velocross
- Março/Abril: Páscoa Encantada, Meia Maratona Internacional e Festa do Pinhão
- Maio: Vinhos na Serra e competições de ciclismo
- Junho/Julho: Festival Sabores da Montanha, Corpus Christi e Festa da Cerejeira em Flor
- Agosto/Setembro: Congresso de Biotecnologia, Design Festival e L'Étape
- Outubro: Oktoberfest e Festival de Curtas-Metragens
- Novembro/Dezembro: Abertura e realização do Natal dos Sonhos
A prefeitura informou que as datas e atrações podem sofrer alterações. O documento completo está disponível no site oficial do Governo de Campos do Jordão.