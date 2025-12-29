A Prefeitura de Campos do Jordão publicou o Calendário Turístico de 2026. O cronograma, lista cerca de 50 eventos entre atividades culturais, gastronómicas e competições desportivas.

Segundo a administração municipal, a iniciativa visa o planejamento antecipado de visitantes e do setor hoteleiro para todos os meses do ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programação e Segmentos