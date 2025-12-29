A Prefeitura de São José dos Campos realizará o fechamento temporário de diversas vias na região central nesta quarta-feira (31), devido à realização da 14ª Corrida da Virada Joseense.
O evento, que atrai atletas de todo o Brasil, contará com provas de 5 km e 15 km, exigindo alterações no tráfego para a montagem de estruturas e segurança dos participantes.
Principais Vias Afetadas
As intervenções ocorrerão em importantes eixos de ligação da cidade. Confira os trechos que serão interditados:
- avenida Senador Teotônio Vilela: Fechamento nos dois sentidos, abrangendo desde o Viaduto Everardo Passos até a Avenida Florestan Fernandes.
- avenida Florestan Fernandes (Anel Viário): Interdição no sentido sul (até a Ciclopassarela José Reinaldo Pirro Jr) e no sentido norte (do Viaduto Kanebo até a Teotônio Vilela).
- avenida Jorge Zarur: Bloqueio no sentido litoral, no trecho entre a Avenida Rodrigo Reis Tuy e o Viaduto da Dutra.
Cronograma de Interdições
Os motoristas devem ficar atentos aos horários, que começam antes da largada oficial:
- Montagem de estruturas: A partir das 4h, a Avenida Senador Teotônio Vilelas, no sentido sul, já terá bloqueios entre os viadutos Everardo Passos e Raquel Marcondes.
- Interdição total do percurso: Das 5h30 às 11h, todas as vias do trajeto estarão fechadas para o trânsito de veículos.
Agentes da Mobilidade Urbana estarão posicionados em pontos estratégicos para orientar os condutores e garantir a fluidez em rotas alternativas.
A administração municipal recomenda que os moradores planejem seus trajetos com antecedência e evitem a região central durante o período da manhã.