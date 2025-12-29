A Prefeitura de São José dos Campos realizará o fechamento temporário de diversas vias na região central nesta quarta-feira (31), devido à realização da 14ª Corrida da Virada Joseense.

O evento, que atrai atletas de todo o Brasil, contará com provas de 5 km e 15 km, exigindo alterações no tráfego para a montagem de estruturas e segurança dos participantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Principais Vias Afetadas