Três homens foram presos no bairro Jabuticabeiras, em Taubaté, por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29) durante patrulhamento de policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores pela região.

Os suspeitos portavam um revólver calibre 38, com numeração suprimida e 11 munições, além de drogas.

