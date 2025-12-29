30 de dezembro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Três homens são presos em Taubaté portando arma e drogas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensão em Taubaté

Três homens foram presos no bairro Jabuticabeiras, em Taubaté, por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29) durante patrulhamento de policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores pela região.

Os suspeitos portavam um revólver calibre 38, com numeração suprimida e 11 munições, além de drogas.

 A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Taubaté, onde os criminosos permaneceram presos, à disposição da justiça.

