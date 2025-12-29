Um balanço das autoridades de Segurança Pública aponta que, desde o início da saída temporária em 23 de dezembro, 20 detentos foram detidos em flagrante por novos crimes em todo o estado.
Na região, ocorrências foram registradas nas cidades de Taubaté e São José dos Campos por conta de delitos graves, incluindo tentativas de homicídio, estupro e violência doméstica.
Destaque na Região
A Polícia Militar intensificou o monitoramento no Vale do Paraíba, resultando em prisões estratégicas no último fim de semana:
- Tentativa de Homicídio em Taubaté: No sábado (27), um beneficiado pela saída temporária foi preso em flagrante após tentar assassinar uma pessoa.
- Violência Sexual: Também em Taubaté, um homem foi capturado pela PM após ser reconhecido por uma vítima de tentativa de estupro ocorrida no mesmo período.
- Agressão e Medidas Protetivas: Em São José dos Campos foram efetuadas seis prisões motivadas por violência doméstica e desobediência a ordens judiciais de proteção à mulher.
Fiscalização
Além dos crimes cometidos em flagrante, a polícia realizou um cerco para garantir que as regras do benefício fossem cumpridas.
No total, 572 presidiários foram flagrados em irregularidades em São Paulo.
Muitos desses indivíduos foram localizados em situações proibidas pela Justiça, como o consumo de bebidas alcoólicas, frequência em bares e casas noturnas ou circulação em horários e municípios diferentes dos autorizados.
No Litoral Norte, onde o fluxo de turistas é intenso, o patrulhamento foi reforçado para identificar detentos que pudessem utilizar o feriado para descumprir o recolhimento domiciliar noturno.
Embora a capital tenha registrado a maioria das ocorrências (incluindo casos de roubos a residências e sequestros), a reincidência criminal no interior coloca as equipes policiais em alerta até o encerramento do benefício para garantir a segurança de moradores e veranistas.