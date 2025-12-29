Um balanço das autoridades de Segurança Pública aponta que, desde o início da saída temporária em 23 de dezembro, 20 detentos foram detidos em flagrante por novos crimes em todo o estado.

Na região, ocorrências foram registradas nas cidades de Taubaté e São José dos Campos por conta de delitos graves, incluindo tentativas de homicídio, estupro e violência doméstica.

Destaque na Região