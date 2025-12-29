30 de dezembro de 2025
Idosa se afoga e é reanimada em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
Uma idosa de 63 anos foi salva após se afogar e sofrer parada cardiorrespiratória na Praia do Curral, em Ilhabela.

Ela foi localizada inconsciente e em estado grave.

Os guarda-vidas do GBMar  (Grupamento de Bombeiros Marítimos) constataram parada cardiorrespiratória e iniciaram as manobras até a chegada do suporte do Samu  (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O pulso e a respiração retornaram após a intervenção da equipe médica, permitindo sua remoção para uma unidade hospitalar.

A rapidez do atendimento foi essencial para garantir o salvamento da vítima.

