Uma idosa de 63 anos foi salva após se afogar e sofrer parada cardiorrespiratória na Praia do Curral, em Ilhabela.
Ela foi localizada inconsciente e em estado grave.
Os guarda-vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) constataram parada cardiorrespiratória e iniciaram as manobras até a chegada do suporte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O pulso e a respiração retornaram após a intervenção da equipe médica, permitindo sua remoção para uma unidade hospitalar.
A rapidez do atendimento foi essencial para garantir o salvamento da vítima.