Uma idosa de 63 anos foi salva após se afogar e sofrer parada cardiorrespiratória na Praia do Curral, em Ilhabela.

Ela foi localizada inconsciente e em estado grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp