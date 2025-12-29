30 de dezembro de 2025
PRAIAS DE SÃO PAULO

Litoral norte concentra 46% dos afogamentos do feriado

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
O GBMAR (Grupamento de Bombeiros Marítimos) registrou um total de 67 ocorrências de afogamento em todo o litoral paulista entre os dias 24 e 28 de dezembro de 2025.

O balanço geral aponta que 114 vítimas foram salvas pelas equipes de guarda-vidas , enquanto um óbito foi contabilizado no município de Praia Grande.

O Litoral Norte destacou-se na operação, concentrando 46,27% das ocorrências totais do estado sem registro de óbitos.

Na região norte, ao todo foram 31 casos de afogamento e 47 pessoas resgatadas com vida. As ações de salvamento foram distribuídas entre as quatro cidades da região, com foco em áreas de risco e correntes de retorno:

Ubatuba: Liderou as estatísticas com 18 ocorrências e 31 vítimas salvas.
São Sebastião: Registrou seis ocorrências e um total de nove vítimas salvas.
Caraguatatuba: As equipes realizaram o resgate de seis vítimas em seis ocorrências.
Ilhabela: Contabilizou uma ocorrência com uma vítima salva no dia 28 de dezembro.

A única fatalidade do período foi um homem de 26 anos, que se afogou em uma área sinalizada como de risco em Praia Grande. O GBMAR reforça a importância de respeitar as sinalizações de perigo e procurar sempre nadar próximo aos postos de guarda-vidas para garantir a segurança no mar.

