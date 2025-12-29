O GBMAR (Grupamento de Bombeiros Marítimos) registrou um total de 67 ocorrências de afogamento em todo o litoral paulista entre os dias 24 e 28 de dezembro de 2025.

O balanço geral aponta que 114 vítimas foram salvas pelas equipes de guarda-vidas , enquanto um óbito foi contabilizado no município de Praia Grande.

