O GBMAR (Grupamento de Bombeiros Marítimos) registrou um total de 67 ocorrências de afogamento em todo o litoral paulista entre os dias 24 e 28 de dezembro de 2025.
O balanço geral aponta que 114 vítimas foram salvas pelas equipes de guarda-vidas , enquanto um óbito foi contabilizado no município de Praia Grande.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Litoral Norte destacou-se na operação, concentrando 46,27% das ocorrências totais do estado sem registro de óbitos.
Na região norte, ao todo foram 31 casos de afogamento e 47 pessoas resgatadas com vida. As ações de salvamento foram distribuídas entre as quatro cidades da região, com foco em áreas de risco e correntes de retorno:
Ubatuba: Liderou as estatísticas com 18 ocorrências e 31 vítimas salvas.
São Sebastião: Registrou seis ocorrências e um total de nove vítimas salvas.
Caraguatatuba: As equipes realizaram o resgate de seis vítimas em seis ocorrências.
Ilhabela: Contabilizou uma ocorrência com uma vítima salva no dia 28 de dezembro.
A única fatalidade do período foi um homem de 26 anos, que se afogou em uma área sinalizada como de risco em Praia Grande. O GBMAR reforça a importância de respeitar as sinalizações de perigo e procurar sempre nadar próximo aos postos de guarda-vidas para garantir a segurança no mar.