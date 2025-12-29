30 de dezembro de 2025
MANDADO DE PRISÃO

Devedor de pensão procurado pela Justiça é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no domingo (28), em São José dos Campos.

A ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo preventivo na avenida Nelson D’Ávila, próximo a um posto de gasolina, quando a equipe visualizou um homem em atitude suspeita.

Durante a abordagem e em consulta aos sistemas, constatou-se o mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

