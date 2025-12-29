30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FLAGRANTE

Casal que furtava farmácias é preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Casal abordado estava com itens suprimidos da farmácia
Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma farmácia na rua Genésia Berardinelli Tarantino, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada no domingo (28) e atendida pela equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que localizou e abordou a dupla no estacionamento de um supermercado nas proximidades, após receber as coordenadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Com eles foi encontrada uma sacola plástica contendo dois protetores solares, dois kits de protetor solar infantil e 14 caixas de lâminas de barbear, totalizando aproximadamente R$ 931,82.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram à disposição da Justiça.

