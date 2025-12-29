Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma farmácia na rua Genésia Berardinelli Tarantino, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada no domingo (28) e atendida pela equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que localizou e abordou a dupla no estacionamento de um supermercado nas proximidades, após receber as coordenadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp