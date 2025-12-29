Um homem com antecedentes por roubo foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Militar neste domingo (28), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, após tentar enganar os agentes fornecendo dados falsos.

O suspeito, que atuava nas proximidades de uma escola municipal, foi flagrado com porções de crack e dinheiro trocado após uma série de rondas preventivas motivadas por denúncias de moradores da região.

