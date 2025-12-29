30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FLAGRANTE

Traficante tentou mentir para a polícia, mas acabou preso

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Caraguatatuba
Apreensões em Caraguatatuba

Um homem com antecedentes por roubo foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Militar neste domingo (28), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, após tentar enganar os agentes fornecendo dados falsos.

O suspeito, que atuava nas proximidades de uma escola municipal, foi flagrado com porções de crack e dinheiro trocado após uma série de rondas preventivas motivadas por denúncias de moradores da região.

A prisão ocorreu durante o período da tarde, após a Polícia Militar intensificar o patrulhamento no bairro Perequê-Mirim.

A equipe já monitorava o local desde a manhã, após receber denúncias de moradores sobre a venda de entorpecentes próxima a uma escola municipal e a um prédio público desativado.

Ao avistar o suspeito com as características descritas, os policiais realizaram a abordagem.

Com ele, foram encontrados 17 eppendorfs de substância análoga ao crack, totalizando cerca de 23 gramas, além de R$ 34 em notas trocadas.


Diante dos fatos e da confirmação do antecedente criminal, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e falsidade ideológica.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba e permaneceu detido, à disposição da Justiça.

