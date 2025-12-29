Um homem com antecedentes por roubo foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Militar neste domingo (28), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, após tentar enganar os agentes fornecendo dados falsos.
O suspeito, que atuava nas proximidades de uma escola municipal, foi flagrado com porções de crack e dinheiro trocado após uma série de rondas preventivas motivadas por denúncias de moradores da região.
A prisão ocorreu durante o período da tarde, após a Polícia Militar intensificar o patrulhamento no bairro Perequê-Mirim.
A equipe já monitorava o local desde a manhã, após receber denúncias de moradores sobre a venda de entorpecentes próxima a uma escola municipal e a um prédio público desativado.
Ao avistar o suspeito com as características descritas, os policiais realizaram a abordagem.
Com ele, foram encontrados 17 eppendorfs de substância análoga ao crack, totalizando cerca de 23 gramas, além de R$ 34 em notas trocadas.
Diante dos fatos e da confirmação do antecedente criminal, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e falsidade ideológica.
Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba e permaneceu detido, à disposição da Justiça.