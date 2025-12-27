Um adolescente foi apreendido na noite de sexta-feira (26) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placas durante patrulhamento do 1º BPM-I, na zona norte de São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes visualizaram o veículo em alta velocidade no bairro São Geraldo. Após breve acompanhamento, a abordagem foi realizada na Avenida Rio Buquira, no bairro Altos da Vila Paiva.