APREENDIDA

Menor compra moto na web e faz 'travessuras' pelas ruas de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Moto apreendida pela PM
Um adolescente foi apreendido na noite de sexta-feira (26) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placas durante patrulhamento do 1º BPM-I, na zona norte de São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes visualizaram o veículo em alta velocidade no bairro São Geraldo. Após breve acompanhamento, a abordagem foi realizada na Avenida Rio Buquira, no bairro Altos da Vila Paiva.

Durante a checagem dos dados, os policiais constataram que o condutor era menor de idade. Ele informou ter comprado a motocicleta pela internet pelo valor de R$ 3 mil, mas não apresentou qualquer comprovante da negociação nem informações sobre o vendedor.

Na vistoria veicular, foi verificado que os números de chassi e motor estavam suprimidos. Além disso, sob o banco da motocicleta, os policiais encontraram uma placa pertencente a outro veículo do município de Taubaté.

Diante da situação, o adolescente foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A motocicleta permaneceu apreendida, e o menor ficou à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

