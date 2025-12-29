A Polícia Civil investiga o assassinato de um jovem de 23 anos em Taubaté, atacado a tiros na noite desse domingo (28), na avenida Olmira Ortiz Patto, no bairro Belém, após o atirador descer de um Fox prata e fugir em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado como homicídio, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu. O caso foi comunicado na madrugada desta segunda-feira (29) e segue com autoria desconhecida.