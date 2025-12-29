A Polícia Civil investiga o assassinato de um jovem de 23 anos em Taubaté, atacado a tiros na noite desse domingo (28), na avenida Olmira Ortiz Patto, no bairro Belém, após o atirador descer de um Fox prata e fugir em seguida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência registrado como homicídio, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu. O caso foi comunicado na madrugada desta segunda-feira (29) e segue com autoria desconhecida.
A execução em Taubaté ocorreu por volta de 22h de domingo (28). Policiais militares foram acionados por moradores que relataram disparos e encontraram a vítima aguardando resgate.
A Polícia Civil foi chamada e requisitou perícia no local, além de exames no IML (Instituto Médico Legal). O registro também aponta que serão realizadas diligências para tentar identificar os autores.
Segundo informações colhidas no local e registradas no boletim, um homem teria descido de um carro prata (Fox), efetuado os disparos e retornado ao veículo, fugindo em seguida. Ainda conforme o registro, havia ao menos dois ocupantes no automóvel (atirador e condutor).
Até o momento, não há suspeitos identificados oficialmente. A execução em Taubaté segue tratada como homicídio de autoria desconhecida.
O boletim aponta que não foram localizadas câmeras nas imediações do crime e que, no atendimento inicial, não houve testemunhas presenciais dispostas a relatar o que viram, por medo de represálias. A Polícia Civil deve buscar novas fontes de prova, como informações anônimas, imagens de rotas de fuga em vias próximas e eventuais relatos posteriores.
O registro ainda menciona que a polícia recebeu informação preliminar de que a vítima já teria sido alvo de outra ocorrência no passado e que a apuração vai verificar todas as hipóteses e motivações relacionadas à execução em Taubaté.
Quem tiver qualquer informação que ajude a esclarecer a execução em Taubaté pode denunciar de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181) ou acionar a Polícia Militar pelo 190 em caso de emergência. Informações como trajeto do carro, características dos ocupantes e possíveis conflitos recentes podem ser úteis na investigação.