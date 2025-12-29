A segunda-feira (29) começou com calor e sensação de abafamento na maior parte do estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil Estadual. Durante a madrugada, algumas áreas da metade oeste tiveram episódios de chuva.
Ao longo do dia, segundo o órgão estadual, a maior parte do território paulista terá sol entre nuvens.
No entanto, devido ao fluxo de umidade a ao aquecimento do ambiente, há possibilidade de pancadas de chuva, as quais poderão ser acompanhadas por descargas elétricas e granizo, durante todo o período em todo o estado.
Essas pancadas de chuva terão maior probabilidade de ocorrer a partir do período da tarde. Destaca-se que, em todo o estado, poderão ocorrer rajadas de vento de moderada a forte intensidade.
Entretanto, na metade leste, as rajadas poderão ser de forte a muito forte. Em todas as regionais, as temperaturas máximas ficarão entre 30°C e 36°C.