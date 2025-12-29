A segunda-feira (29) começou com calor e sensação de abafamento na maior parte do estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil Estadual. Durante a madrugada, algumas áreas da metade oeste tiveram episódios de chuva.

Ao longo do dia, segundo o órgão estadual, a maior parte do território paulista terá sol entre nuvens.