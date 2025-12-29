30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE

Estrangeiro é socorrido na região após queda de 6 m em cachoeira

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Operação de resgate ao turista acidentado em Ubatuba
Operação de resgate ao turista acidentado em Ubatuba

Na tarde desse domingo (28), por volta das 18h, as equipes do Corpo de Bombeiros de Ubatuba e da concessionária RioSP foram mobilizadas para um salvamento complexo envolvendo um turista de 36 anos. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O banhista, de nacionalidade espanhola, sofreu uma queda de aproximadamente seis metros na Cachoeira do Camburi, localizada na região norte de Ubatuba.

Com o impacto, segundo os bombeiros, a vítima apresentou contusões na região lombar e nos tornozelos, porém encontrava-se com sinais vitais estáveis.

O turista estava em um local de difícil acesso e a retirada do homem só foi possível com o uso de uma maca cesto e técnicas de salvamento, além do empenho conjunto das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros orientou os visitantes a redobrarem a atenção ao frequentar áreas naturais, respeitando os limites de segurança e evitando locais de risco.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários