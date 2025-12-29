Na tarde desse domingo (28), por volta das 18h, as equipes do Corpo de Bombeiros de Ubatuba e da concessionária RioSP foram mobilizadas para um salvamento complexo envolvendo um turista de 36 anos.

O banhista, de nacionalidade espanhola, sofreu uma queda de aproximadamente seis metros na Cachoeira do Camburi, localizada na região norte de Ubatuba.