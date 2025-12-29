Na tarde desse domingo (28), por volta das 18h, as equipes do Corpo de Bombeiros de Ubatuba e da concessionária RioSP foram mobilizadas para um salvamento complexo envolvendo um turista de 36 anos.
O banhista, de nacionalidade espanhola, sofreu uma queda de aproximadamente seis metros na Cachoeira do Camburi, localizada na região norte de Ubatuba.
Com o impacto, segundo os bombeiros, a vítima apresentou contusões na região lombar e nos tornozelos, porém encontrava-se com sinais vitais estáveis.
O turista estava em um local de difícil acesso e a retirada do homem só foi possível com o uso de uma maca cesto e técnicas de salvamento, além do empenho conjunto das equipes de resgate.
O Corpo de Bombeiros orientou os visitantes a redobrarem a atenção ao frequentar áreas naturais, respeitando os limites de segurança e evitando locais de risco.