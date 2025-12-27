O sábado (27) segue com tráfego intenso nas principais rodovias do Vale do Paraíba, repetindo o cenário já registrado na sexta-feira (26), logo após o feriado de Natal. O grande volume de veículos reflete o deslocamento de motoristas que seguem em viagem para o litoral e outras regiões do estado, além do retorno gradual de quem deixou as cidades durante o feriado.
A situação mais crítica é observada na rodovia Presidente Dutra, onde há pontos de congestionamento ao longo do trecho que corta a região. Em Jacareí, o trânsito fica especialmente pesado no sentido Rio de Janeiro, logo após o viaduto de acesso à Rodovia Dom Pedro I, com lentidão que se estende até as proximidades de São José dos Campos.
Em São José dos Campos, o fluxo também é intenso na Dutra, na altura da zona leste, onde motoristas enfrentam redução de velocidade e formação de filas em determinados pontos.
Já em Taubaté, há diversos trechos com trânsito carregado e registros de paradas intermitentes, o que exige atenção redobrada de quem trafega pela rodovia.
No acesso ao Litoral Norte, a Rodovia Oswaldo Cruz apresenta tráfego intenso em todo o trecho de serra para quem desce em direção a Ubatuba, com registros de lentidão e paradas em alguns pontos.
A situação também é complicada na Rodovia Rio-Santos. Em Ubatuba e no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, há pontos com trânsito praticamente parado, reflexo do aumento expressivo de turistas na região.
Na Rodovia dos Tamoios, o tráfego é pesado nas proximidades de Paraibuna para quem segue em direção a Caraguatatuba. Na descida da serra, já na chegada à cidade, congestionamentos começam a se formar, exigindo paciência dos motoristas.
A expectativa é de que o movimento nas rodovias continue intenso e possa se agravar nos próximos dias, com a proximidade do Réveillon e o aumento do fluxo de veículos rumo ao litoral e a destinos turísticos da região.