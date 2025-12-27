29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Sábado é marcado por trânsito intenso nas rodovias do Vale

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Dutra com trânsito intenso
Dutra com trânsito intenso

O sábado (27) segue com tráfego intenso nas principais rodovias do Vale do Paraíba, repetindo o cenário já registrado na sexta-feira (26), logo após o feriado de Natal. O grande volume de veículos reflete o deslocamento de motoristas que seguem em viagem para o litoral e outras regiões do estado, além do retorno gradual de quem deixou as cidades durante o feriado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A situação mais crítica é observada na rodovia Presidente Dutra, onde há pontos de congestionamento ao longo do trecho que corta a região. Em Jacareí, o trânsito fica especialmente pesado no sentido Rio de Janeiro, logo após o viaduto de acesso à Rodovia Dom Pedro I, com lentidão que se estende até as proximidades de São José dos Campos.

Em São José dos Campos, o fluxo também é intenso na Dutra, na altura da zona leste, onde motoristas enfrentam redução de velocidade e formação de filas em determinados pontos.

Já em Taubaté, há diversos trechos com trânsito carregado e registros de paradas intermitentes, o que exige atenção redobrada de quem trafega pela rodovia.

No acesso ao Litoral Norte, a Rodovia Oswaldo Cruz apresenta tráfego intenso em todo o trecho de serra para quem desce em direção a Ubatuba, com registros de lentidão e paradas em alguns pontos.

A situação também é complicada na Rodovia Rio-Santos. Em Ubatuba e no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, há pontos com trânsito praticamente parado, reflexo do aumento expressivo de turistas na região.

Na Rodovia dos Tamoios, o tráfego é pesado nas proximidades de Paraibuna para quem segue em direção a Caraguatatuba. Na descida da serra, já na chegada à cidade, congestionamentos começam a se formar, exigindo paciência dos motoristas.

A expectativa é de que o movimento nas rodovias continue intenso e possa se agravar nos próximos dias, com a proximidade do Réveillon e o aumento do fluxo de veículos rumo ao litoral e a destinos turísticos da região.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários