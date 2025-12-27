O sábado (27) segue com tráfego intenso nas principais rodovias do Vale do Paraíba, repetindo o cenário já registrado na sexta-feira (26), logo após o feriado de Natal. O grande volume de veículos reflete o deslocamento de motoristas que seguem em viagem para o litoral e outras regiões do estado, além do retorno gradual de quem deixou as cidades durante o feriado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A situação mais crítica é observada na rodovia Presidente Dutra, onde há pontos de congestionamento ao longo do trecho que corta a região. Em Jacareí, o trânsito fica especialmente pesado no sentido Rio de Janeiro, logo após o viaduto de acesso à Rodovia Dom Pedro I, com lentidão que se estende até as proximidades de São José dos Campos.