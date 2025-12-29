Mudanças no sistema de estacionamento do Santuário Nacional e a aprovação de uma taxa turística em Aparecida entraram no centro do debate após um pronunciamento do prefeito Zé Louquinho (PL), que descreveu “travas” diárias nas entradas da cidade e cobrou providências do Santuário e de órgãos públicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o prefeito, o cenário mais crítico se concentra em acessos como a avenida Getúlio Vargas e a avenida Itaguaçu, que circundam o Santuário Nacional, com reflexos também na rodovia Presidente Dutra em fins de semana e feriados religiosos, impactando moradores, comerciantes e turistas.