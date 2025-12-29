Uma jovem de 17 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite desse domingo (28), na avenida General Motors, em São José dos Campos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 para atender a uma ocorrência envolvendo um carro e uma motocicleta, com vítimas.