Uma jovem de 17 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite desse domingo (28), na avenida General Motors, em São José dos Campos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 para atender a uma ocorrência envolvendo um carro e uma motocicleta, com vítimas.
No local, equipes de Resgate e da Unidade Avançada do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento a duas vítimas, sendo um homem de 18 anos e a vítima fatal, de 17 anos.
Uma jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do acidente. O outro envolvido, um jovem de 18 anos, sofreu escoriações diversas pelo corpo.
A vítima sobrevivente foi socorrida pela ambulância do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, para atendimento médico. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas até o momento.