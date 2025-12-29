29 de dezembro de 2025
BASQUETE

São José Basket fecha 1º turno do NBB em visita ao Osasco

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
São José Basket fecha 1º turno do NBB em visita ao Osasco
O São José Basket visita o Osasco na noite desta segunda-feira (29), a partir das 19h30, no ginásio Geodésico, na cidade da Grande São Paulo, na última rodada do primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Na rodada passada, o time da região venceu o União Corinthians, em casa, no sufoco, por 89 a 87. Esse resultado, inclusive, garantiu a equipe joseense na Copa Super 8, um torneio que reúne os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB.

No entanto, esse jogo de logo mais também é considerado de muita importância. Em sétimo lugar na classificação, tenta encostar no Corinthians, sexto colocado. E o São José chega a essa partida com 11 vitórias, sete derrotas e 61,1% de aproveitamento.

Por outro lado, o Osasco é um time da parte de baixo da tabela, que luta contra o rebaixamento. Atualmente, está em 18º lugar, com quatro vitórias, 14 derrotas e 22,2% de aproveitamento. Dos 20 participantes, os dois últimos caem para a Liga Ouro na temporada seguinte.

Até por conta disso, o São José sabe que é favorito e que, mesmo fora de casa, tem o dever de vencer. E iniciar o returno, em 2026, mais embalado para se classificar para os playoffs do NBB.

