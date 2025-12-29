O São José Basket visita o Osasco na noite desta segunda-feira (29), a partir das 19h30, no ginásio Geodésico, na cidade da Grande São Paulo, na última rodada do primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na rodada passada, o time da região venceu o União Corinthians, em casa, no sufoco, por 89 a 87. Esse resultado, inclusive, garantiu a equipe joseense na Copa Super 8, um torneio que reúne os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB.