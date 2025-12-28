O homem que confessou o assassinato da jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, em Ubatuba, foi preso nesta semana em Ouro Fino, no Sul de Minas Gerais, após permanecer foragido por meses. O crime ocorreu em agosto e causou forte comoção no Litoral Norte.
Sarah desapareceu no dia 9 de agosto, após sair com amigos. O corpo da jovem foi localizado seis dias depois, em uma área de mata no bairro Rio Escuro, nas proximidades de uma cachoeira, após o investigado indicar o local à polícia durante as apurações.
Segundo o inquérito policial, Alessandro Neves dos Santos confessou o crime. Mesmo diante da confissão e dos indícios reunidos pela Polícia Civil, ele chegou a ser colocado em liberdade após audiência de custódia realizada pela 2ª Vara de Ubatuba. À época, a Justiça entendeu que a prisão temporária era uma medida excepcional e autorizou medidas cautelares alternativas.
A decisão gerou forte repercussão negativa entre moradores e familiares da vítima. Diante dos riscos apontados ao andamento das investigações, o Ministério Público recorreu, e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novamente a prisão temporária do acusado por 30 dias, prorrogáveis.
Após deixar a delegacia, no entanto, Alessandro não foi mais localizado e passou a ser considerado foragido. A prisão foi efetivada agora em Ouro Fino, encerrando o período em que o suspeito estava fora do alcance das autoridades paulistas.
Ele deverá ser transferido para o estado de São Paulo, onde permanecerá à disposição da Justiça.