O homem que confessou o assassinato da jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, em Ubatuba, foi preso nesta semana em Ouro Fino, no Sul de Minas Gerais, após permanecer foragido por meses. O crime ocorreu em agosto e causou forte comoção no Litoral Norte.

Sarah desapareceu no dia 9 de agosto, após sair com amigos. O corpo da jovem foi localizado seis dias depois, em uma área de mata no bairro Rio Escuro, nas proximidades de uma cachoeira, após o investigado indicar o local à polícia durante as apurações.

Segundo o inquérito policial, Alessandro Neves dos Santos confessou o crime. Mesmo diante da confissão e dos indícios reunidos pela Polícia Civil, ele chegou a ser colocado em liberdade após audiência de custódia realizada pela 2ª Vara de Ubatuba. À época, a Justiça entendeu que a prisão temporária era uma medida excepcional e autorizou medidas cautelares alternativas.