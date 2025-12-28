A Polícia Militar prendeu dois suspeitos em flagrante por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo na tarde deste domingo (28), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
De acordo com a corporação, a ação teve início após a equipe tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio registrada na região central do município. Com base nas informações preliminares, os policiais realizaram diligências e intensificaram o patrulhamento nos bairros Rio do Ouro e Ponte Seca, onde os envolvidos residiriam.
Durante a operação, um dos suspeitos foi localizado, reconhecido e teve a participação no crime confirmada. Na sequência, os policiais obtiveram novas informações que levaram à identificação de um segundo envolvido e à localização da arma utilizada no ataque.
No local indicado, foi apreendido um revólver calibre .22, além de munições intactas. Diante das evidências, os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à delegacia para as providências legais.