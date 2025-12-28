A Polícia Militar prendeu dois suspeitos em flagrante por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo na tarde deste domingo (28), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

De acordo com a corporação, a ação teve início após a equipe tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio registrada na região central do município. Com base nas informações preliminares, os policiais realizaram diligências e intensificaram o patrulhamento nos bairros Rio do Ouro e Ponte Seca, onde os envolvidos residiriam.

Durante a operação, um dos suspeitos foi localizado, reconhecido e teve a participação no crime confirmada. Na sequência, os policiais obtiveram novas informações que levaram à identificação de um segundo envolvido e à localização da arma utilizada no ataque.