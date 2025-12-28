29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRESOS

PM prende suspeitos por tentativa de homicídio em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Um dos presos suspeitos
Um dos presos suspeitos

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos em flagrante por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo na tarde deste domingo (28), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

De acordo com a corporação, a ação teve início após a equipe tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio registrada na região central do município. Com base nas informações preliminares, os policiais realizaram diligências e intensificaram o patrulhamento nos bairros Rio do Ouro e Ponte Seca, onde os envolvidos residiriam.

Durante a operação, um dos suspeitos foi localizado, reconhecido e teve a participação no crime confirmada. Na sequência, os policiais obtiveram novas informações que levaram à identificação de um segundo envolvido e à localização da arma utilizada no ataque.

No local indicado, foi apreendido um revólver calibre .22, além de munições intactas. Diante das evidências, os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à delegacia para as providências legais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários