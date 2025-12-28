29 de dezembro de 2025
GRUPOS FOLCLÓRICOS

Folia de Reis marca o primeiro evento de 2026 em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Grupo Folia de Reis de São José será responsável por fechar o evento
O primeiro evento de 2026 em Pindamonhangaba será marcado pela tradição da Folia de Reis.

A Praça Monsenhor Marcondes recebe, no dia 10 de janeiro de 2026, o Encontro de Grupos Folclóricos, em frente ao presépio da cascata, a partir das 9h.

A programação gratuita homenageia a Folia de Reis, manifestação cultural e religiosa que celebra a jornada dos Três Reis Magos. O rito é marcado pela preservação da cultura popular e pela devoção, reunindo música e tradições centenárias da região.

Confira a programação:

  • 09h00: Moçambique São Benedito
  • 09h30: Grupo Jeca de Reis
  • 10h00: Folia de Reis de São José 

As apresentações acontecem tradicionalmente no sábado mais próximo ao Dia de Reis (6 de janeiro), servindo como um ponto de encontro para a comunidade e turistas interessados nas expressões culturais do Vale do Paraíba.

