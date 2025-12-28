O primeiro evento de 2026 em Pindamonhangaba será marcado pela tradição da Folia de Reis.

A Praça Monsenhor Marcondes recebe, no dia 10 de janeiro de 2026, o Encontro de Grupos Folclóricos, em frente ao presépio da cascata, a partir das 9h.

