O cantor Belo e o sambista Alexandre Pires são as atrações que abrem a programação do Verão Show 2026 em São Sebastião.

O festival Verão Show 2026 tem início na próxima sexta-feira (02), no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico, com shows todas as sextas e sábados do mês.

