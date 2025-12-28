29 de dezembro de 2025
VERÃO SHOW 2026

Belo e Alexandre Pires abrem o verão em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Belo é a atração de abertura dos shows de verão em São Sebastião
Belo é a atração de abertura dos shows de verão em São Sebastião

O cantor Belo e o sambista Alexandre Pires são as atrações que abrem a programação do Verão Show 2026 em São Sebastião.

O festival Verão Show 2026 tem início na próxima sexta-feira (02), no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico, com shows todas as sextas e sábados do mês.

A primeira noite do evento, na sexta-feira (02), será comandada por Belo, que traz sucessos do pagode romântico.

Já no sábado (03), o palco recebe dose dupla com Gustavo Mioto, apresentando hits do sertanejo, e Alexandre Pires, com clássicos do samba e pagode.

Todas as noites contarão com apresentações de abertura de músicos locais, uma iniciativa para valorizar os talentos da região.

A grade de artistas confirmados inclui nomes como Ana Castela, Jorge & Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão, Matuê, Dennis, Zé Neto & Cristiano, Natanzinho Lima e Thiaguinho.

O acesso à pista será gratuito, porém há opções pagas de área VIP e camarotes, com ingressos disponíveis no site oficial (www.veraoshow.com.br).

Os shows são custeados integralmente pela empresa vencedora da licitação, sem a utilização de recursos do tesouro municipal da Prefeitura de São Sebastião.

