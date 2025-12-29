Uma mulher de 33 anos feriu a madrasta do próprio filho com um golpe de faca durante uma confusão familiar registrada na noite de quinta-feira (25). A vítima, de 38 anos, foi atingida no abdômen ao tentar deixar a residência e precisou de atendimento médico de urgência.
O caso ocorreu em uma casa de Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, a mãe foi até o local levando uma faca de cozinha após receber a informação de que um dos filhos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), estaria sofrendo agressões.
De acordo com o registro policial, a situação rapidamente evoluiu para uma briga generalizada. Uma equipe da PM fazia patrulhamento na região e se deparou com o tumulto por volta das 19h10.
No momento da chegada da viatura, a madrasta tentou sair pelo portão da residência, quando acabou sendo atingida pelo golpe no abdômen. Ela recebeu os primeiros atendimentos do Samu e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde não foi detalhado.
A mãe da criança também apresentava ferimento na cabeça e afirmou aos policiais que foi agredida durante a confusão. Ela foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias da agressão, a dinâmica dos fatos e as versões apresentadas pelos envolvidos. A alegação de que a ação teria ocorrido em defesa do filho será analisada no inquérito.