Uma mulher de 33 anos feriu a madrasta do próprio filho com um golpe de faca durante uma confusão familiar registrada na noite de quinta-feira (25). A vítima, de 38 anos, foi atingida no abdômen ao tentar deixar a residência e precisou de atendimento médico de urgência.

O caso ocorreu em uma casa de Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, a mãe foi até o local levando uma faca de cozinha após receber a informação de que um dos filhos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), estaria sofrendo agressões.