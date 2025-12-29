Uma mulher sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus na região íntima após se submeter a uma sessão de depilação a laser, precisou de atendimento hospitalar e se afastou do trabalho devido às dores. O caso resultou em decisão judicial que condenou a clínica responsável ao pagamento de indenização por danos causados durante o procedimento estético.
O atendimento foi realizado em uma clínica de estética de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após a lesão, a cliente relatou dor intensa, procurou um hospital e passou a enfrentar limitações físicas em razão das queimaduras em área sensível do corpo.
Em primeira instância, a Justiça determinou o pagamento de R$ 57 mil em indenizações. O valor incluía ressarcimento por despesas médicas, compensação por danos estéticos e morais, além de lucros cessantes pelo período em que a mulher ficou afastada de suas atividades profissionais.
A clínica recorreu da decisão, alegando que a cliente foi previamente orientada sobre os riscos do procedimento e que não havia comprovação de que ela seguiu todas as recomendações de segurança, como evitar exposição ao sol. O estabelecimento também sustentou que parte dos gastos já havia sido reembolsada e que não existiriam danos permanentes.
Ao analisar o recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação. O relator, desembargador Rui de Almeida Magalhães, considerou as imagens das lesões graves e destacou que a assinatura de um termo genérico de consentimento não isenta o fornecedor da obrigação de garantir a segurança do serviço prestado.
Na decisão, o magistrado apenas determinou a redução de R$ 4.359,25 do valor referente aos danos materiais, quantia que já havia sido paga pela clínica para custear medicamentos e despesas de deslocamento da vítima.