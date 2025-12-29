Uma mulher sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus na região íntima após se submeter a uma sessão de depilação a laser, precisou de atendimento hospitalar e se afastou do trabalho devido às dores. O caso resultou em decisão judicial que condenou a clínica responsável ao pagamento de indenização por danos causados durante o procedimento estético.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O atendimento foi realizado em uma clínica de estética de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após a lesão, a cliente relatou dor intensa, procurou um hospital e passou a enfrentar limitações físicas em razão das queimaduras em área sensível do corpo.