Um homem de 71 anos foi preso em flagrante após tentar levar uma criança de cinco anos em frente a um estabelecimento comercial na manhã desta sexta-feira (26). A ação foi interrompida pelo pai da menina, que percebeu a movimentação e conseguiu impedir o crime. A criança não se feriu.

O caso ocorreu em Cascavel, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar, a menina estava ao lado do pai quando o idoso se aproximou, fez contato com a criança e tentou puxá-la pela mão, na tentativa de retirá-la do local.