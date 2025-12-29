A Polícia Civil investiga a morte de um motociclista aposentado atropelado na madrugada de Natal, em Lorena. O motorista do carro envolvido fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

O caso ocorreu às 2h40 de quinta-feira (25), na Alameda Geraldo F. de Oliveira, no bairro Vila Passos. A vítima, Claudio Mauro Pinto, de 66 anos, foi atingida por um veículo enquanto estava com sua motocicleta, uma Honda CB 300R preta.