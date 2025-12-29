A Polícia Civil investiga a morte de um motociclista aposentado atropelado na madrugada de Natal, em Lorena. O motorista do carro envolvido fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu às 2h40 de quinta-feira (25), na Alameda Geraldo F. de Oliveira, no bairro Vila Passos. A vítima, Claudio Mauro Pinto, de 66 anos, foi atingida por um veículo enquanto estava com sua motocicleta, uma Honda CB 300R preta.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Lorena, o atropelamento foi enquadrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena por omissão de socorro, já que o condutor deixou o local sem auxiliar a vítima.
De acordo com o relato da filha de Claudio à Polícia Civil, ela estava em casa quando recebeu uma ligação de uma vizinha informando que o pai havia dado entrada em um hospital da cidade, levado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em estado grave, porém consciente e sem acompanhante. Ela e a irmã se dirigiram imediatamente à unidade de saúde, onde foram informadas pela equipe médica sobre o acidente.
Ainda conforme informações repassadas pelo hospital, Claudio estaria sem capacete e possivelmente parado, conversando com alguém, quando foi atingido por um carro desgovernado. O motorista não parou para prestar socorro. A família, no entanto, destacou no boletim que essa versão é apenas uma suposição baseada nos dados iniciais do atendimento e que não há confirmação se a vítima estava parada ou em movimento no momento do impacto.
O registro policial aponta que o outro veículo envolvido seria um VW Gol CL branco, ano 1992, registrado em nome de um homem. O condutor, porém, não foi identificado e é tratado como autor desconhecido pela Polícia Civil.
A filha também informou que a irmã foi até o local do acidente e encontrou um para-choque com a placa do veículo jogado na via. O item foi recolhido e apreendido como prova. O hospital ainda teria anotado o número da placa do carro envolvido e informado que repassaria o dado à família, o que reforçou a suspeita sobre o veículo citado no boletim.
As circunstâncias do atropelamento seguem sob investigação.