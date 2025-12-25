Um preso beneficiado pela saída temporária de Natal foi morto em confronto com a Polícia Militar em São José dos Campos, na noite desta quinta-feira (25), depois de ameaçar matar a própria mãe e o irmão.
Estava preso por tentar matar a mãe, tinha passagem por roubo.
A ocorrência foi atendida por equipes de Radiopatrulhamento (RP) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
De acordo com a PM, os policiais foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, encontraram o homem em estado de agressividade extrema.
Ele passou a ameaçar os agentes e tentou agredi-los com uma arma branca, uma tesoura de jardinagem.
Confronto.
Diante da situação, os policiais utilizaram um taser, mas a ação não surtiu efeito. Com a escalada do risco, foi solicitado apoio, e equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foram mobilizadas.
Também foi empregada munição de impacto controlado (elastômero), sem sucesso.
Em seguida, o homem se trancou em um cômodo da residência. Durante a tentativa de entrada no local, os policiais visualizaram o suspeito portando uma arma de fogo. Diante da ameaça iminente, foram efetuados disparos, que resultaram na neutralização do agressor, que morreu no local.
Investigação.
Após o confronto, os policiais localizaram uma tesoura de jardinagem e um revólver calibre .38 com numeração suprimida junto ao corpo do homem. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele estava em indulto de Natal, beneficiado pela chamada “saidinha”, desde o dia 23 de dezembro de 2025.
O caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias do confronto.