Um preso beneficiado pela saída temporária de Natal foi morto em confronto com a Polícia Militar em São José dos Campos, na noite desta quinta-feira (25), depois de ameaçar matar a própria mãe e o irmão.

Estava preso por tentar matar a mãe, tinha passagem por roubo.

A ocorrência foi atendida por equipes de Radiopatrulhamento (RP) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).