Um acidente de trânsito de alta gravidade foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25), dia de Natal, na Rodovia dos Tamoios, no Contorno Sul, em Caraguatatuba. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária responsável pela via.
De acordo com informações apuradas no local, um automóvel Citroën C3 seguia no sentido leste da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Chevrolet Astra. O acidente aconteceu por volta das 5h, em trecho próximo ao bairro Pegorelli.
Com o impacto, cinco pessoas ficaram feridas, três com ferimentos leves e duas com ferimentos moderados. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região. Uma mulher de 73 anos foi conduzida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa Stella Maris.
Durante o atendimento, o Auto Bomba do Corpo de Bombeiros atuou na prevenção de incêndio, realizando a desconexão das baterias dos veículos envolvidos. O local foi deixado em segurança sob os cuidados da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Tamoios.
Por conta da colisão, houve interdição total da pista nos dois sentidos entre 4h49 e 6h19. Os veículos foram retirados da faixa de rolamento por guincho leve e, na sequência, removidos até a base da PM Rodoviária. Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento significativo durante o período de bloqueio.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.