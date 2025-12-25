Um acidente de trânsito de alta gravidade foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25), dia de Natal, na Rodovia dos Tamoios, no Contorno Sul, em Caraguatatuba. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária responsável pela via.

De acordo com informações apuradas no local, um automóvel Citroën C3 seguia no sentido leste da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Chevrolet Astra. O acidente aconteceu por volta das 5h, em trecho próximo ao bairro Pegorelli.