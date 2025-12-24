Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite de terça-feira (23) em um trecho da rodovia Carvalho Pinto, em Caçapava. A ocorrência aconteceu no sentido leste da via, em pista dupla, sob condições de tempo bom.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de um automóvel modelo Uno trafegava pela faixa 1 no sentido oeste quando, ao tentar pegar um objeto que havia caído dentro do veículo, perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central, capotou e acabou parando no acostamento da pista contrária, já no sentido leste.