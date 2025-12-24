Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite de terça-feira (23) em um trecho da rodovia Carvalho Pinto, em Caçapava. A ocorrência aconteceu no sentido leste da via, em pista dupla, sob condições de tempo bom.
De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de um automóvel modelo Uno trafegava pela faixa 1 no sentido oeste quando, ao tentar pegar um objeto que havia caído dentro do veículo, perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central, capotou e acabou parando no acostamento da pista contrária, já no sentido leste.
Equipes de resgate foram acionadas e as vítimas foram socorridas ao hospital. Uma das pessoas envolvidas, uma jovem, de 21 anos, identificada como Michely Sousa Pereira, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado às 0h15. Outras duas vítimas foram atendidas, sendo uma considerada ilesa e outra com ferimentos de gravidade moderada.
Durante o atendimento da ocorrência, uma faixa e o acostamento no sentido leste permaneceram interditados para os trabalhos das equipes de emergência, perícia e remoção do veículo. A Polícia Militar Rodoviária atuou na preservação do local até a conclusão da perícia, que foi finalizada às 2h25. O automóvel foi removido posteriormente para a base da corporação.
Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de congestionamento no trecho. As circunstâncias serão apuradas pelas autoridades competentes.