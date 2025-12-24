O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado boiando em um rio na tarde desta segunda-feira (22). A vítima foi identificada como Fabiano Ribeiro da Trindade, que estava desaparecido desde o dia 14 de dezembro.
O resgate ocorreu em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Fabiano havia sido visto pela última vez após participar de uma festa em Campo Largo, também na Grande Curitiba, na noite anterior ao desaparecimento.
Segundo relatos da família, já na madrugada do dia 15, por volta das 3h30, o jovem teria saído para se encontrar com uma ex-namorada, que atualmente estaria em outro relacionamento. O encontro teria sido combinado justamente em Balsa Nova.
Após a saída, Fabiano não deu mais notícias. Familiares tentaram contato por telefone e mensagens, mas não obtiveram resposta, o que aumentou a preocupação e deu início às buscas.
Ainda na segunda-feira (15), parentes localizaram o carro do jovem circulando por Balsa Nova. O veículo era conduzido por um homem desconhecido, estava sem placas e apresentava marcas de sangue.
O motorista foi detido pelos familiares e encaminhado à delegacia para esclarecimentos. No entanto, ele acabou liberado e deixou o município de Campo Largo. As circunstâncias da morte de Fabiano serão investigadas pela polícia.