O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado boiando em um rio na tarde desta segunda-feira (22). A vítima foi identificada como Fabiano Ribeiro da Trindade, que estava desaparecido desde o dia 14 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O resgate ocorreu em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Fabiano havia sido visto pela última vez após participar de uma festa em Campo Largo, também na Grande Curitiba, na noite anterior ao desaparecimento.