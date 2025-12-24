A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na manhã de terça-feira (23) durante uma tentativa de internação para tratamento de dependência química, em Pindamonhangaba. O crime foi registrado em uma residência localizada na rua Capitão Vitório Basso, no bairro São Benedito.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como José Ives Anacleto Junior, de 33 anos, participava de uma ação para convencer um homem de 34 anos a aceitar a internação em uma clínica de reabilitação. A iniciativa foi solicitada pela própria mãe do suspeito, que relatou histórico de dependência química do filho há mais de duas décadas.