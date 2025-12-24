A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na manhã de terça-feira (23) durante uma tentativa de internação para tratamento de dependência química, em Pindamonhangaba. O crime foi registrado em uma residência localizada na rua Capitão Vitório Basso, no bairro São Benedito.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como José Ives Anacleto Junior, de 33 anos, participava de uma ação para convencer um homem de 34 anos a aceitar a internação em uma clínica de reabilitação. A iniciativa foi solicitada pela própria mãe do suspeito, que relatou histórico de dependência química do filho há mais de duas décadas.
De acordo com os depoimentos colhidos pela polícia, a mãe autorizou a entrada da equipe na residência e informou que o homem estaria em um quarto, possivelmente dormindo. O cômodo estava escuro e, no momento em que a porta foi aberta, o suspeito, que estaria escondido atrás dela, atacou a vítima com um golpe de faca na região do tórax. Em seguida, fugiu do local.
Mesmo ferido, José Ives conseguiu sair da casa e foi socorrido por testemunhas, que o levaram imediatamente ao pronto-socorro municipal. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.
Ainda conforme o registro policial, após o ataque, o autor chegou a retornar à residência, discutiu com a mãe e saiu novamente, levando apenas pertences pessoais e uma pequena quantia em dinheiro. Diligências foram realizadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, mas até o momento o suspeito e a arma utilizada no crime não foram localizados.
Testemunhas relataram que não houve qualquer diálogo antes do ataque e que o golpe foi desferido de forma repentina, sem chance de reação. A mãe do suspeito afirmou ainda que já havia retirado facas e objetos cortantes do alcance do filho, mas não conseguiu identificar qual arma foi usada.
O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba e segue sob investigação. A Polícia Civil trabalha para localizar o autor e esclarecer todos os detalhes da dinâmica do crime.