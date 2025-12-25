O basquete brasileiro perdeu nesta quinta-feira (25) um de seus principais nomes. Morreu, aos 77 anos, o técnico Cláudio Mortari, referência histórica da modalidade no país.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Nascido em São Paulo, Mortari construiu uma carreira extensa e marcou época à frente de alguns dos principais clubes do basquete nacional. Ao longo de sua trajetória, comandou equipes como Palmeiras, Sírio, Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Rio Claro, Mogi, Mackenzie, Flamengo, Campos, Ulbra, Pinheiros e São Paulo, além de ter passado pela Seleção Brasileira.
Um dos momentos mais marcantes da carreira ocorreu em 1979, quando levou o Sírio ao título mundial de clubes, em São Paulo. A conquista é considerada a primeira grande vitória internacional de um clube brasileiro no basquete.
No ano seguinte, Mortari esteve à frente da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, representando o país no principal evento esportivo do mundo.
Ao longo da carreira, acumulou cinco títulos do Campeonato Brasileiro, oito títulos paulistas, um Campeonato Carioca, além de ser tricampeão Sul-Americano de clubes campeões, campeão da Liga das Américas e da Copa Brasil Sul.
Em nota, a CBB prestou solidariedade a familiares, amigos e admiradores, destacando a importância do treinador para o desenvolvimento do basquete nacional. Cláudio Mortari deixa um legado histórico para o esporte brasileiro.
História em São José
Claudio Mortari nunca trabalhou em São José dos Campos. No entanto, marcou sua história em grandes jogos no ginásio Linneu de Moura, especialmente em 2011 e 2012. Afinal de contas, em 2011, foi campeão paulista com o Pinheiros dentro do Caldeirão lotado.
Depois, em 2012, o São José deu o troco e foi campeão dentro do Ginásio do Pinheiros, em São Paulo, quando Mortari ainda era o treinador.