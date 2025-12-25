O basquete brasileiro perdeu nesta quinta-feira (25) um de seus principais nomes. Morreu, aos 77 anos, o técnico Cláudio Mortari, referência histórica da modalidade no país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Nascido em São Paulo, Mortari construiu uma carreira extensa e marcou época à frente de alguns dos principais clubes do basquete nacional. Ao longo de sua trajetória, comandou equipes como Palmeiras, Sírio, Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Rio Claro, Mogi, Mackenzie, Flamengo, Campos, Ulbra, Pinheiros e São Paulo, além de ter passado pela Seleção Brasileira.