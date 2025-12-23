A morte da médica veterinária Nicolle Dias Teles, de 23 anos, atropelada por um ônibus, causou grande repercussão e comoção nas redes sociais. O namorado da jovem, que presenciou o acidente, publicou uma mensagem de despedida nas redes, prestando homenagem e lamentando a perda.

O atropelamento ocorreu na noite de segunda-feira (22), na canaleta do transporte público, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Nicolle foi atingida por um ônibus por volta das 21h, enquanto atravessava a via empurrando a bicicleta.