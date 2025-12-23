23 de dezembro de 2025
LUTO

'Nunca irá cair a ficha'; Nicolle, 23 anos, morre atropelada

Por Da Redação | Curitiba (PR)
| Tempo de leitura: 2 min
Redes sociais
Nicolle Dias Teles era veterinária
A morte da médica veterinária Nicolle Dias Teles, de 23 anos, atropelada por um ônibus, causou grande repercussão e comoção nas redes sociais. O namorado da jovem, que presenciou o acidente, publicou uma mensagem de despedida nas redes, prestando homenagem e lamentando a perda.

O atropelamento ocorreu na noite de segunda-feira (22), na canaleta do transporte público, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Nicolle foi atingida por um ônibus por volta das 21h, enquanto atravessava a via empurrando a bicicleta.

De acordo com o BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito), a colisão aconteceu em um trecho da canaleta que opera em mão inglesa, sistema no qual os coletivos circulam no sentido contrário ao habitual. A jovem foi atingida frontalmente pelo ônibus e morreu antes da chegada do socorro.

A tenente Guimarães explicou que o formato da via pode causar confusão. Segundo ela, a vítima atravessava a canaleta com a bicicleta quando foi surpreendida pelo coletivo que vinha no sentido oposto.

O namorado de Nicolle presenciou todo o ocorrido e ficou em estado de choque, sendo atendido por equipes do Samu no local. O motorista do ônibus afirmou que não houve tempo para evitar o atropelamento. Ele permaneceu na cena e também precisou de atendimento médico antes de prestar depoimento.

A Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo da jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Curitiba. A polícia irá analisar imagens e ouvir testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente.

Nas redes sociais, o namorado da vítima publicou um texto emocionado, afirmando que seguirá tentando honrar a memória de Nicolle. O caso reforçou alertas das autoridades sobre os riscos de circulação na canaleta, especialmente em períodos de grande movimento.

Com informações do portal Ric