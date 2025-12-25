25 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

Via a mãe apanhando e matou o padrasto

Por Da Redação | Unaí (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Via a mãe apanhando e matou o padrasto

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após matar o padrasto, de 41, ao tentar defender a mãe de agressões durante a madrugada de domingo (21). O caso envolve violência doméstica recorrente, segundo relato do próprio jovem à polícia.

O episódio ocorreu em Unaí, no Noroeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início após uma confraternização. O homem teria consumido bebida alcoólica e apresentado ciúmes excessivos da companheira.

Ainda segundo a PM, ao chegarem em casa, a mulher foi agredida com tapas e empurrões. O filho tentou intervir, mas acabou sendo atingido com socos e chutes pelo padrasto.

Durante a briga, o adolescente usou uma faca e golpeou o homem pelas costas. Em seguida, fugiu para uma área de mata, onde foi localizado pelos policiais.

Ao ser apreendido, o jovem confessou o ato e afirmou que agiu para proteger a mãe. Segundo ele, as agressões eram frequentes, embora nunca tenham sido denunciadas às autoridades.

O caso foi registrado e encaminhado para os procedimentos legais previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

