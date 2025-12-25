Um adolescente de 16 anos foi apreendido após matar o padrasto, de 41, ao tentar defender a mãe de agressões durante a madrugada de domingo (21). O caso envolve violência doméstica recorrente, segundo relato do próprio jovem à polícia.

O episódio ocorreu em Unaí, no Noroeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início após uma confraternização. O homem teria consumido bebida alcoólica e apresentado ciúmes excessivos da companheira.