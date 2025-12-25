25 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DEVOÇÃO

Acidente destrói carro, mas imagem de Nossa Senhora fica intacta

Por Da Redação | Arapongas (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Acidente destrói carro, mas imagem de Nossa Senhora fica intacta
Acidente destrói carro, mas imagem de Nossa Senhora fica intacta

Duas imagens de Nossa Senhora Aparecida permaneceram intactas após um grave acidente de trânsito que deixou um carro completamente destruído e três mulheres feridas. O caso foi registrado na sexta-feira (19), e as vítimas precisaram de atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A colisão ocorreu na BR-369, no trecho entre Arapongas e Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as três ocupantes do veículo foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região.

Ainda segundo a PRF, o acidente aconteceu depois que a motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu, provocando danos de grande proporção ao automóvel. Apesar da destruição, as imagens religiosas encontradas no interior do carro não sofreram avarias.

As circunstâncias da ocorrência foram registradas pela PRF, que apura os detalhes do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários