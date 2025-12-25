Duas imagens de Nossa Senhora Aparecida permaneceram intactas após um grave acidente de trânsito que deixou um carro completamente destruído e três mulheres feridas. O caso foi registrado na sexta-feira (19), e as vítimas precisaram de atendimento médico.

A colisão ocorreu na BR-369, no trecho entre Arapongas e Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as três ocupantes do veículo foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região.