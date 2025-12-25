Duas imagens de Nossa Senhora Aparecida permaneceram intactas após um grave acidente de trânsito que deixou um carro completamente destruído e três mulheres feridas. O caso foi registrado na sexta-feira (19), e as vítimas precisaram de atendimento médico.
A colisão ocorreu na BR-369, no trecho entre Arapongas e Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as três ocupantes do veículo foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região.
Ainda segundo a PRF, o acidente aconteceu depois que a motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu, provocando danos de grande proporção ao automóvel. Apesar da destruição, as imagens religiosas encontradas no interior do carro não sofreram avarias.
As circunstâncias da ocorrência foram registradas pela PRF, que apura os detalhes do acidente.