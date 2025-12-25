Uma jogadora profissional de vôlei, de 20 anos, morreu após o carro em que estava com a mãe ser atingido violentamente por um Porsche 911 GT3 que participava de um racha. O impacto causou traumatismo craniano grave na atleta, que ficou internada por cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na noite de 11 de dezembro, na rodovia A33, na altura de Asti, próximo a Turim, na Itália. A vítima foi identificada como Matilde Baldi, jogadora do PlayAsti. Ela e a mãe estavam em um Fiat 500, veículo de pequeno porte. A mãe sobreviveu.