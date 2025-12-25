A Prefeitura de São José dos Campos intensificou o patrulhamento preventivo na véspera de Natal, nesta quarta-feira (24), e retirou 34 veículos de circulação durante operações concentradas, principalmente, nas regiões leste e sul do município. A ação teve como foco garantir mais tranquilidade à população durante o período festivo.
Ao todo, foram 33 motocicletas e um carro apreendidos por infrações como ausência de emplacamento, falta de documentação obrigatória e condução perigosa, entre outras irregularidades que colocam em risco motoristas, motociclistas, pedestres e moradores.
Os veículos removidos foram encaminhados ao pátio credenciado, onde permanecem à disposição para regularização, conforme prevê a legislação de trânsito.
As ações contaram com a atuação de unidades especializadas da Guarda Civil Municipal. O GTAM (Grupo Tático com Motocicletas) foi responsável pela apreensão de 16 veículos, enquanto a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) retirou 18 veículos das ruas.
Ação estratégica.
De acordo com a Prefeitura, as equipes atuam de forma estratégica, com rápido deslocamento e abordagens em pontos de difícil acesso para viaturas convencionais, o que aumenta a eficácia no combate a “fluxos”, encontros irregulares de motos e carros, além de situações recorrentes de perturbação do sossego e direção perigosa, comuns em datas festivas.
O objetivo das operações, segundo a administração municipal, é prevenir acidentes, reduzir a sensação de impunidade e reforçar a presença da GCM em bairros que tradicionalmente concentram maior número de reclamações relacionadas a barulho excessivo e desordem no trânsito.