A Prefeitura de São José dos Campos intensificou o patrulhamento preventivo na véspera de Natal, nesta quarta-feira (24), e retirou 34 veículos de circulação durante operações concentradas, principalmente, nas regiões leste e sul do município. A ação teve como foco garantir mais tranquilidade à população durante o período festivo.

Ao todo, foram 33 motocicletas e um carro apreendidos por infrações como ausência de emplacamento, falta de documentação obrigatória e condução perigosa, entre outras irregularidades que colocam em risco motoristas, motociclistas, pedestres e moradores.

Os veículos removidos foram encaminhados ao pátio credenciado, onde permanecem à disposição para regularização, conforme prevê a legislação de trânsito.