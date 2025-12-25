A ginasta paranaense Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos. A atleta lutava contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. O falecimento foi confirmado pela Federação Paranaense de Ginástica (FPRG) e ocorreu na quarta-feira (24).

Natural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, Isabelle teve destaque nacional ainda muito jovem. Em 2021, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, sagrando-se campeã no individual geral. Na mesma competição, também venceu no aparelho bola e ficou com a prata na fita.

Entre as últimas conquistas da carreira, está o título do Paranaense de Conjuntos, em 2023, quando foi campeã no trio adulto. Pouco tempo depois, ela interrompeu a trajetória esportiva para iniciar o tratamento contra o câncer.