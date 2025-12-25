A ginasta paranaense Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos. A atleta lutava contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. O falecimento foi confirmado pela Federação Paranaense de Ginástica (FPRG) e ocorreu na quarta-feira (24).
Natural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, Isabelle teve destaque nacional ainda muito jovem. Em 2021, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, sagrando-se campeã no individual geral. Na mesma competição, também venceu no aparelho bola e ficou com a prata na fita.
Entre as últimas conquistas da carreira, está o título do Paranaense de Conjuntos, em 2023, quando foi campeã no trio adulto. Pouco tempo depois, ela interrompeu a trajetória esportiva para iniciar o tratamento contra o câncer.
De acordo com a FPRG, Isabelle integrava a equipe de ginástica rítmica do Clube Agir, de Curitiba. O velório será realizado nesta quinta-feira (25), no Cemitério Jardim Independência, em Araucária, onde ocorrerá o sepultamento.
Em nota, a federação lamentou a perda e destacou o legado deixado pela atleta. “Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança permaneçam vivas como inspiração para todos que veem na ginástica uma ferramenta de formação humana e transformação”, afirmou a entidade.