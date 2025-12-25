Policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde do dia 24 de dezembro de 2025, no bairro Britador, em Campos do Jordão.

A ação ocorreu após a corporação receber denúncias de que entorpecentes estariam sendo escondidos em tonéis na região. Durante diligências, os policiais localizaram um dos recipientes, onde encontraram drogas embaladas e prontas para a venda.