A TDV (Transferência Digital de Veículos) ultrapassou a marca de 110 mil transações desde o lançamento, em março de 2024, segundo dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). O serviço permite a transferência de propriedade de carros e motos com emissão do novo documento em até cinco minutos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O maior volume de operações foi registrado em novembro, após a inclusão de novos usuários, como revendedores de automóveis e motocicletas. No período, foram contabilizadas 8.018 transferências, com um pico diário de 800 operações. Ao final do mês, o total acumulado chegou a 102.144 TDVs.