A TDV (Transferência Digital de Veículos) ultrapassou a marca de 110 mil transações desde o lançamento, em março de 2024, segundo dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). O serviço permite a transferência de propriedade de carros e motos com emissão do novo documento em até cinco minutos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O maior volume de operações foi registrado em novembro, após a inclusão de novos usuários, como revendedores de automóveis e motocicletas. No período, foram contabilizadas 8.018 transferências, com um pico diário de 800 operações. Ao final do mês, o total acumulado chegou a 102.144 TDVs.
Inicialmente disponível apenas para transações entre pessoas físicas, a TDV passou a atender praticamente todos os tipos de transferência de propriedade. Compradores de veículos em revendas podem concluir a transferência imediatamente, assim como vendedores que negociam com estabelecimentos comerciais.
O serviço está disponível no portal e aplicativo do Detran-SP, no Poupatempo Digital e também em cartórios, que digitalizam documentos físicos e os enviam ao sistema do Detran. A CDT (Carteira Digital de Trânsito) também integra o processo, permitindo a comunicação de venda e o encaminhamento direto para a TDV.
De acordo com estimativas do Detran-SP, as mais de 110 mil transferências realizadas até dezembro representam uma economia superior a R$ 34 milhões, considerando custos evitados com deslocamentos, tempo de atendimento, intermediários e reconhecimento de firma. O sistema utiliza reconhecimento facial, com cruzamento de dados do Detran-SP, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e da Receita Federal, além de tecnologias de segurança digital.
A TDV pode ser utilizada sem necessidade de deslocamento, todos os dias, no horário das 6h às 22h, inclusive aos fins de semana.
No ano de lançamento, a Transferência Digital de Veículos recebeu o Gartner Eye on Innovation Awards for Government, premiação internacional voltada a iniciativas governamentais. Um mês antes, o serviço havia sido reconhecido na categoria Órgãos Estaduais do prêmio Agilidade Brasil, durante o evento Agile Trends GOV 2024.