25 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Detran passa de 100 mil transferências digitais em São Paulo

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Governo de SP
Detran passa de 100 mil transferências digitais em São Paulo
Detran passa de 100 mil transferências digitais em São Paulo

A TDV (Transferência Digital de Veículos) ultrapassou a marca de 110 mil transações desde o lançamento, em março de 2024, segundo dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). O serviço permite a transferência de propriedade de carros e motos com emissão do novo documento em até cinco minutos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O maior volume de operações foi registrado em novembro, após a inclusão de novos usuários, como revendedores de automóveis e motocicletas. No período, foram contabilizadas 8.018 transferências, com um pico diário de 800 operações. Ao final do mês, o total acumulado chegou a 102.144 TDVs.

Inicialmente disponível apenas para transações entre pessoas físicas, a TDV passou a atender praticamente todos os tipos de transferência de propriedade. Compradores de veículos em revendas podem concluir a transferência imediatamente, assim como vendedores que negociam com estabelecimentos comerciais.

O serviço está disponível no portal e aplicativo do Detran-SP, no Poupatempo Digital e também em cartórios, que digitalizam documentos físicos e os enviam ao sistema do Detran. A CDT (Carteira Digital de Trânsito) também integra o processo, permitindo a comunicação de venda e o encaminhamento direto para a TDV.

De acordo com estimativas do Detran-SP, as mais de 110 mil transferências realizadas até dezembro representam uma economia superior a R$ 34 milhões, considerando custos evitados com deslocamentos, tempo de atendimento, intermediários e reconhecimento de firma. O sistema utiliza reconhecimento facial, com cruzamento de dados do Detran-SP, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e da Receita Federal, além de tecnologias de segurança digital.

A TDV pode ser utilizada sem necessidade de deslocamento, todos os dias, no horário das 6h às 22h, inclusive aos fins de semana.

No ano de lançamento, a Transferência Digital de Veículos recebeu o Gartner Eye on Innovation Awards for Government, premiação internacional voltada a iniciativas governamentais. Um mês antes, o serviço havia sido reconhecido na categoria Órgãos Estaduais do prêmio Agilidade Brasil, durante o evento Agile Trends GOV 2024.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários