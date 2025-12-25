

A operação Pare e Siga foi adotada no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, após um acidente grave registrado na madrugada desta quinta-feira (25). A medida foi necessária para garantir a segurança dos usuários durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos envolvidos.

Segundo o CCM (Centro de Controle Multimodal), o acidente ocorreu por volta das 4h49, no km 17,657, em um trecho de pista simples, no sentido leste. Um Citroën C3 teria invadido a faixa contrária por razões ainda não esclarecidas, colidindo frontalmente com um Chevrolet Astra, o que provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos.