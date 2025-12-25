25 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Contorno Sul adota Pare e Siga após acidente na Tamoios

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
A operação Pare e Siga foi adotada no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, após um acidente grave registrado na madrugada desta quinta-feira (25). A medida foi necessária para garantir a segurança dos usuários durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos envolvidos.

Segundo o CCM (Centro de Controle Multimodal), o acidente ocorreu por volta das 4h49, no km 17,657, em um trecho de pista simples, no sentido leste. Um Citroën C3 teria invadido a faixa contrária por razões ainda não esclarecidas, colidindo frontalmente com um Chevrolet Astra, o que provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos.

Durante o atendimento, que se estendeu até 6h19, a concessionária Tamoios implantou a operação Pare e Siga para organizar o fluxo de veículos enquanto as equipes trabalhavam no local. Além da concessionária, atuaram na ocorrência a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e o Samu, responsáveis pelo socorro às vítimas e pela segurança viária.

Cinco pessoas ficaram feridas no acidente, sendo três com ferimentos leves e duas em estado moderado. Todas foram atendidas no local e encaminhadas a hospitais da região. Após a remoção dos veículos por guincho leve, o tráfego foi gradualmente restabelecido, com liberação total da pista por volta das 6h28.

