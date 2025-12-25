O Natal marcado por temperaturas elevadas tem intensificado os transtornos enfrentados por moradores de cidades do Vale do Paraíba que convivem com a intermitência no abastecimento de água. Em nota divulgada nesta quinta-feira (25), a Sabesp informou que, das 24 cidades operadas pela Companhia na região, ao menos oito apresentam problemas no fornecimento neste período de festas, justamente quando o consumo aumenta de forma significativa.

Segundo a empresa, todas as cidades afetadas estão sendo monitoradas de maneira contínua. Em São José dos Campos, há registros de interrupções em bairros das regiões norte e sudeste. Na zona norte, o problema atinge localidades como Altos do Caetê, Alto da Ponte, Buquirinha II, Jardim Telespark e Vila São Geraldo. Já na região sudeste, moradores de bairros como Martim Cererê, Jardim da Granja, Jardim Uirá, Jardim Colorado e Parque Santa Rita também relatam falta d’água.