O Natal marcado por temperaturas elevadas tem intensificado os transtornos enfrentados por moradores de cidades do Vale do Paraíba que convivem com a intermitência no abastecimento de água. Em nota divulgada nesta quinta-feira (25), a Sabesp informou que, das 24 cidades operadas pela Companhia na região, ao menos oito apresentam problemas no fornecimento neste período de festas, justamente quando o consumo aumenta de forma significativa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo a empresa, todas as cidades afetadas estão sendo monitoradas de maneira contínua. Em São José dos Campos, há registros de interrupções em bairros das regiões norte e sudeste. Na zona norte, o problema atinge localidades como Altos do Caetê, Alto da Ponte, Buquirinha II, Jardim Telespark e Vila São Geraldo. Já na região sudeste, moradores de bairros como Martim Cererê, Jardim da Granja, Jardim Uirá, Jardim Colorado e Parque Santa Rita também relatam falta d’água.
Em Roseira, Taubaté e Santa Branca, equipes técnicas trabalham na identificação de vazamentos não visíveis, que podem estar comprometendo o sistema de abastecimento. Já em Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas e Igaratá, municípios que passaram recentemente por manutenções, o sistema opera em recuperação gradativa.
De acordo com a Sabesp, o processo de normalização pode ser mais lento em razão das altas temperaturas e do aumento expressivo do consumo, impulsionado tanto pelo calor quanto pelo fluxo maior de pessoas durante o período de Natal e férias.
A Companhia afirma que segue atuando para minimizar os impactos à população, inclusive com atendimento emergencial por meio de caminhões-pipa, quando necessário, e que acompanha o funcionamento do sistema até a completa normalização do abastecimento.