Celebramos o Natal. O nascimento de Cristo continua a fascinar, a comover e a exercer um poder transformador que o tempo não conseguiu enfraquecer. Em meio à pressa e à ansiedade que marcam o mundo contemporâneo, o Natal é um convite a redescobrir o essencial: a simplicidade, o amor, a fé e o sentido profundo da existência.

Vivemos tempos de vertigem. A avalanche digital, a pressão do trabalho e o culto às aparências nos empurram para uma vida sem pausa e sem silêncio. Corremos muito, mas nem sempre sabemos para onde. O Natal, com sua luz discreta, recorda que o sentido da vida não está na velocidade, mas na direção. A pressa, travestida de eficiência, é uma forma de dispersão. Perdemos o foco, o tempo e, não raro, o coração.