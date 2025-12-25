Um homem de 33 anos foi baleado na madrugada desta quinta-feira (25) enquanto trafegava de motocicleta pela avenida Bertolino Cipriano Pinto, no bairro Vila Expedicionários Cruzeirenses, em Cruzeiro. O caso é tratado como tentativa de homicídio e está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada no Pronto-Socorro da Santa Casa Municipal com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. O atendimento ocorreu por volta da meia-noite.