Um homem de 33 anos foi baleado na madrugada desta quinta-feira (25) enquanto trafegava de motocicleta pela avenida Bertolino Cipriano Pinto, no bairro Vila Expedicionários Cruzeirenses, em Cruzeiro. O caso é tratado como tentativa de homicídio e está sob investigação da Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada no Pronto-Socorro da Santa Casa Municipal com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. O atendimento ocorreu por volta da meia-noite.
À polícia, o homem relatou que seguia pela via quando foi atingido por um tiro, sem conseguir identificar o autor ou esclarecer as circunstâncias do ataque. Ele afirmou ainda que estava sozinho no momento dos fatos e que não conhece quem teria efetuado o disparo.
O projétil atingiu a região posterior do ombro e transfixou o braço da vítima. Um investigador da Polícia Civil esteve na unidade de saúde para colher informações diretamente com o ferido.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia Seccional de Cruzeiro, que segue com as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime.