O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo para uma onda de calor que atinge o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira. O aviso entrou em vigor às 15h desta terça-feira (23) e permanece válido até as 18h de sexta-feira (26).
Segundo o Inmet, as temperaturas devem ficar cerca de 5 °C acima da média para o período, com duração estimada entre três e cinco dias. A condição representa risco à saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.
Diante do cenário, a orientação é que a população intensifique os cuidados, evite a exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, mantenha a hidratação constante e procure ambientes ventilados ou climatizados.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.