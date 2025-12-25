O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo para uma onda de calor que atinge o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira. O aviso entrou em vigor às 15h desta terça-feira (23) e permanece válido até as 18h de sexta-feira (26).

Segundo o Inmet, as temperaturas devem ficar cerca de 5 °C acima da média para o período, com duração estimada entre três e cinco dias. A condição representa risco à saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.