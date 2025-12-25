Morreu aos 81 anos Anita Félix, mãe do cantor Bruno, da dupla sertaneja Bruno e Marrone. Conhecida como Dona Anita, ela faleceu na madrugada desta quinta-feira (25), após enfrentar problemas de saúde.
Em comunicado enviado à imprensa, a equipe do artista confirmou o falecimento e manifestou solidariedade à família. Segundo a nota, Ana Félix de Miranda morreu em decorrência de SARA (síndrome de angústia respiratória aguda). “Com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno – dupla com Marrone. Há algum tempo enfrentando problemas de saúde, ela veio falecer na madrugada de hoje, 25, de SARA”, informou a assessoria.
Ainda de acordo com o comunicado, Dona Anita deixa cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos. A família optou por não divulgar o local e o horário das homenagens finais, para que a despedida ocorra de forma reservada. “Agradecemos o carinho de todos”, finaliza a nota.
Dona Anita levava uma vida discreta e reclusa, segundo pessoas próximas. Em 2020, ela chegou a contrair Covid-19, episódio que gerou apreensão na família e foi mencionado pelo cantor à época. Até a publicação desta matéria, Bruno não havia se manifestado publicamente nas redes sociais sobre a morte da mãe.