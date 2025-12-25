Em uma carta divulgada às vésperas de uma cirurgia de hérnia, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou formalmente a indicação do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República. No texto, Bolsonaro afirma que a decisão foi tomada de forma consciente, diante do que classifica como um cenário de “injustiça”, e sustenta a escolha na vontade popular e no que define como uma missão de reconstrução do país.

A mensagem foi escrita à mão e lida pelo próprio Flávio Bolsonaro na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente está internado para a realização do procedimento cirúrgico. Ao longo da carta, Bolsonaro faz referências à própria saúde, à família e ao que considera ter sido o custo pessoal de sua trajetória política.