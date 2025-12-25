Em uma carta divulgada às vésperas de uma cirurgia de hérnia, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou formalmente a indicação do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República. No texto, Bolsonaro afirma que a decisão foi tomada de forma consciente, diante do que classifica como um cenário de “injustiça”, e sustenta a escolha na vontade popular e no que define como uma missão de reconstrução do país.
A mensagem foi escrita à mão e lida pelo próprio Flávio Bolsonaro na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente está internado para a realização do procedimento cirúrgico. Ao longo da carta, Bolsonaro faz referências à própria saúde, à família e ao que considera ter sido o custo pessoal de sua trajetória política.
No texto, ele afirma acreditar que o filho representa a continuidade de um projeto político que, segundo ele, teve início antes mesmo de sua passagem pelo Palácio do Planalto. A decisão, diz Bolsonaro, estaria amparada no compromisso de manter a representação de eleitores que confiaram em sua liderança.
Leia a íntegra da carta
“Ao longo da minha vida, enfrentei duras batalhas, pagando um preço alto na minha saúde e na minha família para defender aquilo que acredito ser o melhor para o Brasil.
Diante de um cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, decidi indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026.
Entrego, assim, o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, à missão de resgatar o nosso país. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.
Ele é a continuidade de um caminho de prosperidade que iniciei muito antes de ser presidente, pois acredito que o Brasil precisa retomar a responsabilidade de ser conduzido com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.
Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade”.
Cirurgia de Bolsonaro
Internado desde a véspera de Natal, Jair Bolsonaro será submetido nesta quinta-feira (25) a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral, na região da virilha. A previsão é de que o procedimento tenha início por volta das 9h, com duração estimada de cerca de quatro horas.
A hérnia inguinal ocorre quando há fragilidade nos tecidos que sustentam o intestino dentro do abdômen, o que pode provocar inchaço, dor e desconforto, especialmente durante esforços físicos. A cirurgia, considerada de rotina, será realizada com anestesia geral.
De acordo com o cirurgião responsável, Claudio Birolini, a operação consiste em reposicionar a hérnia para dentro do abdômen, realizar a sutura da área fragilizada e reforçar a região com a colocação de uma tela de material sintético, procedimento amplamente utilizado nesse tipo de correção.