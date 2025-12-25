Um incêndio em um apartamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. O caso ocorreu no edifício Bosque Paratehy e provocou a evacuação preventiva de todos os moradores do prédio.

O fogo atingiu um imóvel localizado no 7º andar do edifício. Por medida de segurança, os moradores deixaram temporariamente seus apartamentos enquanto as equipes atuavam no controle das chamas. Cerca de uma hora depois, o prédio foi liberado e os moradores puderam retornar aos imóveis.