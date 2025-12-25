Um incêndio em um apartamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. O caso ocorreu no edifício Bosque Paratehy e provocou a evacuação preventiva de todos os moradores do prédio.
O fogo atingiu um imóvel localizado no 7º andar do edifício. Por medida de segurança, os moradores deixaram temporariamente seus apartamentos enquanto as equipes atuavam no controle das chamas. Cerca de uma hora depois, o prédio foi liberado e os moradores puderam retornar aos imóveis.
As informações iniciais foram divulgadas pela Revista Urbanova. Ao todo, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o combate ao incêndio e para garantir a segurança da edificação.
De acordo com o que foi apurado, a moradora do apartamento não estava em casa no momento do incêndio. Ela participava de uma celebração religiosa e foi avisada sobre a situação pela síndica do condomínio. As chamas atingiram a sala, a cozinha e parte de um dos quartos do imóvel.
Ainda segundo as informações, o fogo foi contido inicialmente por um morador, que possui curso de Brigada de Incêndio, antes da chegada dos bombeiros. Com a atuação das equipes, o incêndio foi totalmente controlado. Duas gatas da moradora estavam no apartamento: uma foi resgatada durante a ocorrência e a outra chegou a ser procurada, mas foi localizada em seguida.
As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Apesar do susto, não houve registro de feridos.