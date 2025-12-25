A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá uma sexta-feira marcada por calor, variação de nebulosidade e chance de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e da noite. As informações são do Climatempo, que aponta instabilidade típica de verão em grande parte das cidades da região.
Em São José dos Campos, a previsão indica temperatura mínima de 20°C e máxima de 33°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens, e há 72% de chance de chuva, com pancadas previstas para a tarde e a noite. O cenário é semelhante em Taubaté, onde os termômetros também devem marcar mínima de 20°C e máxima de 34°C, com 68% de probabilidade de chuva ao longo do dia.
Já em Guaratinguetá, o calor será ainda mais intenso. A cidade pode registrar temperaturas entre 21°C e 36°C, com 83% de chance de pancadas de chuva, principalmente no período noturno, após o aumento de nuvens ao longo do dia.
No Litoral Norte, o tempo segue mais firme em Caraguatatuba. Segundo o Climatempo, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22°C e 31°C, e a noite deve ter céu limpo, favorecendo atividades ao ar livre.
Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima permanece ameno, com mínima de 18°C e máxima de 28°C. Apesar do sol aparecer entre muitas nuvens, a cidade tem 82% de chance de pancadas de chuva durante a tarde e a noite.
A orientação é que moradores e visitantes da RMVale fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo, especialmente nas cidades onde há previsão de chuva, e evitem áreas de risco durante os períodos de instabilidade.