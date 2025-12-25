A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá uma sexta-feira marcada por calor, variação de nebulosidade e chance de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e da noite. As informações são do Climatempo, que aponta instabilidade típica de verão em grande parte das cidades da região.

Em São José dos Campos, a previsão indica temperatura mínima de 20°C e máxima de 33°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens, e há 72% de chance de chuva, com pancadas previstas para a tarde e a noite. O cenário é semelhante em Taubaté, onde os termômetros também devem marcar mínima de 20°C e máxima de 34°C, com 68% de probabilidade de chuva ao longo do dia.